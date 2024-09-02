Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Yaz Okulu Turnuvası Sona Erdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan futbol yaz okulu anlamlı bir turnuva ile sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Minikler Zafer Kupası Turnuvası'nda futbol yaz okulunda eğitim gören 250 öğrencinin yer aldığı takımlar karşılaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Zafer Kupası Turnuvası, 6-12 yaş aralığındaki minik futbolcuları bir araya getirdi. Dört ayrı kategoride düzenlenen turnuvada, geleceğin yıldız futbolcuları sahada hem rekabetin hem de eğlencenin tadını çıkardı. Futbol yaz okulunda eğitim gören sporcular, turnuva ile hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de Zafer Bayramı'nı daha anlamlı hale getirdi. Turnuva sonunda katılım sağlayan minik futbolculara katılım sertifikası verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Akademisi halı sahalarında gerçekleşen turnuvayı küçük sporcuların aileleri de heyecanla izledi. Turnuvaya katılım sağlayan minik futbolcunun annesi Busenur Karakaya, "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle güzel bir turnuva düzenlenmiş. Ben de oğlumun küçük bir destekçisi olarak bugün onu izlemeye geldim. Böyle güzel aktivitelere şahit olmak gerçekten güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. - ANTALYA