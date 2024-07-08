Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca\'ya Atatürk Stadyumu kazandırdı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'ya kazandırdığı Atatürk Stadyumu'nda tüm yapısal imalatlar tamamlandı. Son rötuşların titizlikle gerçekleştirildiği stadyumda, saha içi rulo çim serme işlemi de tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Kumluca'ya sözünü verdiği Kumluca Atatürk Stadyumu Projesi'nde sona yaklaşıldı. Başta güreş, maç, konserler ve festivaller olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan stadyumda son rötuşlar yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen proje, Kumluca'nın sosyal ve kültürel hayatına yeni bir ivme kazandıracak.

Yapısal imalatlar tamamlandı

Stadyum projesinde kaba ve ince işler tamamen bitirildi. Saha içi rulo çim serme işlemleri tamamlandı. Yapı çevresinde uygulanacak peyzaj için alt yapı çalışmaları hazır hale getirildi. Bitkisel ve yapısal peyzajın tamamlanmasıyla stadyum kısa sürede Kumlucalıların ve Antalya halkının hizmetine sunulacak. Kumluca Atatürk Stadyumu, 13 bin 200 metrekare alanın yaklaşık 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edildi. Projede, idari alanlar, tuvaletler, engelli tuvaletleri, duşlar, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alıyor. Projede ayrıca 2 bin metrekare yeşil alan ve 97 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. - ANTALYA