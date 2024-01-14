 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-80 yendi. Karşılaşma öncesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol\'u mağlup etti
14.01.2024 - 15:46,
Abone Ol

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Burak Erkan, Çağatay Taşkın

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral, Hazal Çetin, Bone 24, Günesh Denise Karaoğlan, Arzu Asiye Özdemir 4, Özge Kavurmacıoğlu 8, Elif Emirtekin, Brown 16, Henderson 27, Kautelia 2, Helin Boybeyi

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 24, Ellenberg Wiley 9, Fatmanur Karataş 1, Merve Arı 3, Ayşegül Günay Aladağ 6, Candan Eylül Dikmen, Petronyle 27, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 10, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 15-28

Devre: 31-50

3. Periyot: 50-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 81-80 yendi.

Karşılaşma öncesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, basketbol, Basketbol, Maç Sonucu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:27:53. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement