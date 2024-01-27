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Antalya'da Açık Masa Tenis Festivali Başladı

Antalya'da düzenlenen 4. Açık Masa Tenis Festivali, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından başlatıldı. Festivalde, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 110 sporcu mücadele ediyor. Ayrıca, çeşitli dans gösterileri de organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyor.

Antalya\'da Açık Masa Tenis Festivali Başladı
27.01.2024 - 14:23,
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Antalya'da, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Açık Masa Tenis Festivali" başladı.

Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda yapılan festivalin açılışına, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kamil Bozkurt, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 7 ile 83 yaş arasında 110 sporcu katıldı. Organizasyonun açılış müsabakası Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya arasında yapıldı.

Başkan Topaloğlu, Okul Sporları Masa Tenisi Yıldız Kızlar İl Şampiyonasına katılan Beldibi Ortaokulu öğrencilerinden Aleyna Aslanoğlu ve Gülçiçek Selim ile özel maç yaptı.

Çeşitli dans gösterilerinin de yapıldığı organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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