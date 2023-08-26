Premier Lig devi Chelsea'nin kadroda düşünmediği Romelu Lukaku, İtalyan ekibi Roma ile sözleşme imzalayacak.
Belçikalı yıldız, Laatste Nieuws'e verdiği röportajda, "Resmi sözleşmeyi imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum." ifadelerini kullandı.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea, Lukaku'nun gidişine onay verdi. Deneyimli golcünün sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak - Son Dakika