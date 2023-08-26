Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak - Son Dakika

Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak

Chelsea ile ipleri koparan Lukaku\'nun yeni adresi Roma olacak
Son Güncelleme: 26.08.2023 16:33

Chelsea'nin kadroda düşünmediği Romelu Lukaku, Roma ile sözleşme imzalayacağını açıkladı. Yaz başında adı Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldız, Türkiye'ye gelmiş ve Antalya'da bir otelde bireysel antrenmanlar yapmıştı.

Premier Lig devi Chelsea'nin kadroda düşünmediği Romelu Lukaku, İtalyan ekibi Roma ile sözleşme imzalayacak.

"ROMA'YA UÇUYORUM"

Belçikalı yıldız, Laatste Nieuws'e verdiği röportajda, "Resmi sözleşmeyi imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU OLMAYACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea, Lukaku'nun gidişine onay verdi. Deneyimli golcünün sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı belirtildi.

Antalya'da antrenman yapan dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, Roma ile imzalıyor

Romelu Lukaku, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Chelsea ile ipleri koparan Lukaku'nun yeni adresi Roma olacak - Son Dakika
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