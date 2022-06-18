Antalya'da Bireysel Cankurtarma Şampiyonası yapıldı

Antalya'da Bireysel Cankurtarma Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca (TSSF) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen organizasyona, 35 cankurtaran katıldı.

Koşu, yüzme, ekipmanlı kurtarma gibi etaplardan oluşan şampiyona sonunda Emir Demir birinciliği, Emirhan Yıldız ikinciliği, Murat Gümüş üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle dağıtıldı. Ayrıca şampiyonadaki tek kadın cankurtaran Melike Akkaya'ya ödül verildi.

Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen, denizden helikopterle yaralı kurtarma tatbikatı ilgiyle izlendi.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve organizasyonu birçok ilde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Aydın, organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.