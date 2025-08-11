Antalya\'da Buz Hokeyi Gelişim Kampı Düzenlendi

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) iş birliğiyle düzenlenen U12-U14 ve U16 Gelişim Kampı, bu yıl ilk kez Antalya'da gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi'nin 1 milyon liralık yatırımla yenilediği kentin tek doğal buz pistinde 53 sporcu antrenman yaptı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ile Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) iş birliğinde düzenlenen U12-U14 ve U16 Gelişim Kampı, bu yıl ilk kez Antalya'da yapıldı. Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki kentin tek doğal buz pistinde gerçekleştirilen kampta sporcular yoğun bir antrenman programından geçti.

Eğlence ve hobi amaçlı kullanılan tesis, yeni yılda belediyenin imkanlarıyla yenilenerek buz hokeyine uygun modern bir spor tesisine dönüştürüldü. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sezon açılışında yaptığı konuşmada, sporun devlet politikalarının temel taşı olması gerektiğini vurgulayarak, "Muratpaşa'da sporcu yetiştirmeye, spor imkanlarını geliştirmeye ve kitle sporlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

6'sı buz içi, 4'ü buz dışı antrenman

İki gün süren kampa Antalya'dan 53 sporcu katıldı. Sporcular, kamp boyunca toplam 6 saat buz içi, 4 saat ise buz dışı antrenman yaptı. Antrenör kadrosunda Kostantin Kuchkin, Fikri Atalı ve Taha Afal yer aldı. Başantrenörlük görevini ise aynı zamanda Türkiye A Milli Buz Hokeyi Takımı Başantrenörü olan Yavuz Karakoç üstlendi.

Kamp süresince takım içinde yeni stratejiler geliştirilmesine, takım uyumunun artırılmasına ve bireysel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanıldı. Teknik çalışmaların yanı sıra kondisyon ve dayanıklılık antrenmanları da yapıldı. Yenilenen doğal buz pistinde sporcuların rahat bir şekilde çalışabilecekleri şartlar sağlandı. - ANTALYA