Antalya'da Dev Ekranda Milli Maç Coşkusu - Son Dakika
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Antalya'da Dev Ekranda Milli Maç Coşkusu

Antalya\'da Dev Ekranda Milli Maç Coşkusu
14.06.2026 10:11
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Antalya'da vatandaşlar, A Milli Takım'ın Avustralya ile maçını plajda ve toptancı halinden izledi.

Antalya'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı, Alanya ilçesinde plajda, Kumluca ilçesinde toptancı hali ve sahilde kurulan dev ekranlardan izledi.

Alanya Belediyesince, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı için Alanya Uluslararası Plaj Merkezi'nde dev ekranlar kuruldu. Ana korttaki tribünlerde yerini alan yaklaşık 2 bin kişi dev ekrandan maçı takip etti.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Çiftçiler milli maçı toptancı halinde kurulan dev ekranlardan takip etti

Kumluca Komisyoncular Derneği (KUMSEKDER) ve Batı Antalya Tüccarlar Derneğince, toptancı haline gelen çiftçilerin maçı izleyebilmesi için hal içine dev ekran kuruldu.

KUMSEKDER Başkanı Rahmi Açıkyürek, milli heyecana ortak olmak, hale gelen çiftçilerin maçı izleyebilmesini sağlamak amacıyla dev ekran kurduklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde hale giriş yapan çiftçiler için kahvaltı ikramı da yaptıklarını ifade eden Açıkyürek, "Amacımız hale gelen çiftçilerimizin milli heyecanı yaşamalarına imkan sağlamaktı." dedi.

Öte yandan bir grup çiftçi de aileleriyle milli heyecanı yaşamak için Mavikent Mahallesi sahiline kurulan dev ekranda ellerindeki Türk bayraklarıyla maçı heyecanla takip etti.

Kaynak: AA

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