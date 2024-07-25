Antalya\'da Drag Şampiyonası Heyecanı

Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2024 yarış takviminde de yer alan Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, 27-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi tarafından Odabaşı Mahallesi'nde açılan Kepez Drag Pisti, bu hafta sonu heyecanlı yarışlara ev sahipliği yapacak. Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'da antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. 28 Temmuz Pazar günü ise birbirinden heyecanlı yarışlar Kepez Drag Pisti'nde start alacak. Motor ve hız tutkunlarını buluşturacak olan yarışlar, süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıfında düzenlenecek.

Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek heyecan verici 2 günlük yarışların ardından, derece yapan sporculara günün sonunda kupa ödülü verilecek. - ANTALYA