Antalya'da Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Antalya'da Dünya Kupası Coşkusu

Antalya\'da Dünya Kupası Coşkusu
14.06.2026 10:34
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Antalyalılar, A Milli Takım'ın Avustralya ile maçını dev ekranlarda coşkuyla izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı olan Avustralya karşılaşmasını Antalyalılar kentin çeşitli noktalarına kurulan dev ekran başında izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki heyecan dolu mücadelesi, Antalya'da yüzlerce vatandaş tarafından dev ekranda izlendi. Milli maç heyecanının yaşandığı noktalardan birisi Antalya İmam Hatip Lisesi oldu. Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Antalya İmam Hatip Lisesi'nin organize ettiği etkinliğe yüzlerce vatandaş ilgi gösterdi. Ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı formalarla sabah namazının ardından okul bahçesinde toplanmaya başlayan vatandaşlara görevliler tarafından çorba, patlamış mısır ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Devre arasında ise karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında yapılan çekilişle 10 kişiye milli takım forması hediye edildi. 90 dakika boyunca A Milli Futbol Takımı'nı destekleyen yüzlere vatandaş, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Antalyalıların milli maç heyecanı için toplandığı noktalardan biriside Konyaaltı Sahili'nde bulunan Olbia Kent Meydanı oldu. Meydan dolarken oturacak yer bulamayan vatandaşlar karşılaşmayı yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerini yeşillik alanlara kurarak izledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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