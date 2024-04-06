Antalya'da düzenlenecek Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'na katılacak milli atletler belirlendi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan'da Antalya'da yapılacak organizasyonda 52 ülkeden yaklaşık 450 atlet madalya mücadelesi verecek.
Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal, Emine Ceylan, Elif Nur Özbey, Selin Çadır, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Ozan Bayram, Diyar Bayram, Harun Bilir, Tülin Ek, Esma Öztekin, Şerife Berra Güven, Mehmet Güngör, Şeyhmus Çapat ve İlhan Gövce temsil edecek.
Kırgızistan'daki yüksek rakım kampı bitip 1 Nisan'da Antalya'ya dönen milli takımın bu kentteki kampı sürüyor.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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