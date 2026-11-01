Antalya'da düzenlenen IRONMAN 70.3 Türkiye'de Çiğdem Gülgeç kadınlarda üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da düzenlenen IRONMAN 70.3 Türkiye'de Çiğdem Gülgeç kadınlarda üçüncü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da düzenlenen IRONMAN 70.3 Türkiye\'de Çiğdem Gülgeç kadınlarda üçüncü oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 12'ncisi düzenlenen IRONMAN 70.3 Türkiye'ye 80 ülkeden 1900 sporcu katıldı. Kadınlarda Birleşik Krallık'tan Natalie Lawrence birinci olurken Türk sporcu Çiğdem Gülgeç üçüncü oldu; erkeklerde ise Belçikalı Thibault Delvenne birinci oldu.

IRONMAN 70.3 Türkiye 2026, Antalya'da gerçekleştirildi.

The Land of Legends'ın 9'uncu kez ev sahipliği yaptığı bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kadriye Halk Plajı'ndaki organizasyona 80 ülkeden 1900 sporcunun katıldı.

Organizasyonda sporcular, 1,9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21,1 kilometre koşudan oluşan parkuru tamamlayarak The Land of Legends Mall'daki finiş çizgisine ulaştı.

Erkeklerde Belçikalı Thibault Delvenne birinci, Birleşik Krallık'tan Levin Veale ikinci, Fransız Youhan Guillou üçüncü, kadınlarda ise Birleşik Krallık'tan Natalie Lawrence birinci Dana Alieva ikinci, Türk sporcu Çiğdem Gülgeç üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törende ayrıca IRONMAN 70.3 Dünya Şampiyonası kontenjanları da sahiplerini buldu.

Kaynak: AA
Birleşik KrallıkTürkiyeAntalyaGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Kuşadası’nda polisi alarma geçiren olay 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Kuşadası'nda polisi alarma geçiren olay! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
18:06
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:48
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü’ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
16:49
BBP lideri Mustafa Destici’den emeklilere seyyanen zam çağrısı
BBP lideri Mustafa Destici'den emeklilere seyyanen zam çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 19:36:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen IRONMAN 70.3 Türkiye'de Çiğdem Gülgeç kadınlarda üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android