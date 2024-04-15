Antalya\'da Gloria Özaltın Championship Amatör Golf Turnuvası Düzenlendi

Spor

Amatör golfçülerin bir araya geldiği Gloria Özaltın Championship organizasyonu Antalya'da yapıldı.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Gloria Hotels & Resorts'ta 7.'si gerçekleştirilen etkinlikte 150 sporcu mücadele etti.

Farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Özaltın HoldingYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Özaltın, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Gloria Özaltın Championship'in 7. yılında bir kez daha sizlerle bir araya gelmenin, bu heyecanı ve gururu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gloria Özaltın Championship'in önemi, her yıl büyüyüp geliştikçe daha da hissedilir hale geliyor. Kurucu başkanımız rahmetli dedem Nuri Özaltın'ın öncülüğünde kurulan Gloria Hotels & Resorts, 27 yılı aşkın süredir uluslararası otelcilikte Türkiye'nin lider markası olarak kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.