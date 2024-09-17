Antalya'da Hard Enduro Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika
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Antalya'da Hard Enduro Şampiyonası Coşkusu

Sea To Sky Enduro Yarışı, 10-12 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek ve şampiyonlar belirlenecek.

17.09.2024 13:20
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Antalya'da düzenlenecek Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda sporcular, son etap öncesinde şampiyonluk için önemli puanlar kazanacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 7 etaptan oluşan şampiyonanın 6. ayağı olarak İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 10-12 Ekim tarihlerinde Kemer'de koşulacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nda 5 etapta 90 puanla genel klasman lideri Alman sporcu Manuel Lettenbichler, Antalya'da yerini korumaya çalışacak.

Genel klasmanda 81 puanla ikinci sırada yer alan Güney Afrikalı Wade Young da puan farkını kapatarak zirveye çıkmak için gaza basacak.

Sea To Sky parkurunu en iyi bilen sporculardan ve 2019 yılında bu etapta birincilik elde eden 74 puanla genel klasman üçüncüsü İspanyalı sporcu Mario Roman ise rakiplerinin hatasını kollayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı, Olympos Teleferik'in katkılarıyla Spor Toto, KTM, Cazador, Red Bull Türkiye, Castrol, Talay Lojistik, Emiray Group sponsorluğundaki yarış, Kemer'in eşsiz doğasında, deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde son bulacak.

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın son ayağı ise İspanya'da koşulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da Hard Enduro Şampiyonası Coşkusu - Son Dakika

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