Antalya\'da Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları Başladı

Spor

Antalya'da Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz spor okullarına katılan çocuklar, ilk derslerinde duruş eğitimi aldı.

Altyapısından yetiştiği sporcularının başarılarıyla tanınan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz spor okullarındaki çocuklar, ilk derslerinde duruş eğitimi aldı. Öğrencilerin spor disipliniyle tanıştıkları verimli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla 8 farklı branşta düzenlenen kurslar, eş zamanlı olarak başladı. Futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, güreş, taekwondo ve tenis öğrenmenin ilk adımlarını atan çocuklar, duruş, selamlama, topa vurma ve temel hareketleri öğrendi.

Kayıtlar devam ediyor

Kepez ilçesi Yeni Mahalle'deki kulüp binasında kayıtların devam ettiği kurslar, Eylül ayına kadar sürecek. Haftada 3 saat olan futbol dersleri; Kuzeyyaka Spor Tesisleri'nde, tenis branşı kulüp binasında, güreş ile cimnastik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, voleybol, basketbol, taekwondo dersleri Turgut Özal Spor Salonu'nda veriliyor. Haftada 2 saat olan yüzme kayıtları ve dersleri ise Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılıyor. - ANTALYA