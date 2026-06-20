Antalya\'da Milli Maç Heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Antalya'da da meydanlarda dev ekran kurulmazken bazı vatandaşlar milli maç heyecanını Konyaaltı Sahili'nde yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarından takip ettikleri karşılaşmada A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, farklı şekillerde milli heyecana ortak oldu. Bazı vatandaşlar arkadaş gruplarıyla sahilde maç izlerken, bazıları aileleriyle birlikte kahvaltı yaptı. Kimi vatandaşlar denize girip serinledikten sonra karşılaşmayı takip ederken, kimi vatandaşların ise çadır ve gölgelik alanlarda dinlendiği, bazılarının ise uyuduğu görüldü. Sahilde oluşan renkli görüntüler dikkat çekti.

YKS nedeniyle meydanlarda toplu yayın yapılmaması üzerine vatandaşlar, cep telefonları ve tabletlerinden karşılaşmayı takip etti. Bir yanda denize girenler, bir yanda aileleriyle kahvaltı yapanlar, diğer yanda gölgelik alanlarda dinlenen vatandaşlar milli maç heyecanını birlikte yaşadı.

Milli takımın maçını izlemek için arkadaşlarıyla sahile geldiklerini belirten İbrahim Can Polat, önce denize girdiklerini, ardından karşılaşmayı takip etmeye başladıklarını söyledi. Futbolculara güvendiklerini ifade eden Polat, dev ekran kurulmasının güzel olacağını ancak YKS nedeniyle alınan kararı anlayışla karşıladıklarını belirtti. Maçı telefonlarından izlemelerine rağmen keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Polat, YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Uzun yıllar sonra milli takımın büyük bir organizasyonda mücadele etmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Emir Taha Önder ise, hem Antalya'nın güzel havasından faydalanmak hem de milli takımı birlikte desteklemek için sahile geldiklerini söyledi. Eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Önder, milli takımın gruplardan çıkarak yoluna devam etmesini istediklerini ifade etti.

Sabah saat 05.00'te ailesiyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini söyleyen Fehmi Tuluk da milli takımın her zaman yanında olduklarını belirtti. Karşılaşmayı ailesiyle birlikte takip ettiklerini ifade eden Tuluk, sahilde hem maç izlediklerini hem de ailece kahvaltı yaptıklarını söyledi. Denize karşı milli maç izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Tuluk, milli takımın galip gelmesini temenni etti.

Konyaaltı Sahili'nde oluşan görüntüler, YKS nedeniyle meydanlarda dev ekran kurulmasa da vatandaşların milli heyecandan vazgeçmediğini ortaya koydu. Dev ekran kurulması planlanan alanlar sessiz kalırken, vatandaşlar sahilde bir araya gelerek A Milli Futbol Takımı'na destek vermeyi sürdürdü. - ANTALYA