Antalya\'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadeleleri başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sazlı ve Bağarası'nda Futbol Alt Yapısını Güçlendiriyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke'nin Sazlı ve Bağarası mahallelerinde futbol alt yapısını güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla önemli projelere imza atıyor. Sazlı ve Bağarası'nda bulunan futbol sahaları, Avrupa standartlarına uygun kalite sertifikasına sahip BAL Ligi Futbol sahaları olarak tasarlanıyor. Bu sahalar, sadece futbol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri modern spor tesisleri olacak. Sahaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki futbol potansiyeli artırılarak gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacak.