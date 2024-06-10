Antalya'da Real Madrid Vakfı Futbol Okulu Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Real Madrid Vakfı Futbol Okulu Açıldı

Antalya\'da Real Madrid Vakfı Futbol Okulu Açıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, yaz dönemi için Real Madrid Vakfı Futbol Okulu açıldı. Real Madrid Akademi Koçu Nacho Triguero tarafından gerçekleştirilen ilk antrenmanda, küçük sporculara maç teknik ve taktikleri hakkında bilgi verildi. Okul, 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için 3 ay boyunca hizmet verecek.

10.06.2024 13:53
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Antalya'nın Serik ilçesinde yaz dönemi için Real Madrid Vakfı Futbol Okulu açıldı.

Real Madrid Akademi Koçu Nacho Triguero, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'in futbol sahasında gerçekleştirilen ilk antrenmanda, küçük sporculara maç teknik ve taktikleri hakkında bilgi verdi.

Otelin Misafir Deneyimi Müdürü Adnan Mendikli, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, küçük futbolcuların yeteneklerini keşfetmek ve yıldız sporcular yetiştirmek amacıyla Real Madrid Vakfı Futbol Okulu ve Regnum Carya Otel olarak okulu açtıklarını belirtti.

Çocuklardan ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını isteyen Mendikli, şunları söyledi:

"Önemli olan buradaki fedakarlık, özveri, disiplin, azim ve başarı duygusudur. Bu nedenle tüm çocuklarımıza benimsetilen ögelerden en temel özelliklerin başında takım sevgisi, disiplin, fedakarlık ve öz güven gelmektedir. Bu değerler üzerinden dünyanın en iyi takımlarından biri olarak bilinen Real Madrid Futbol Kulübü çocukların gelişimine önem veriyor. Bizim de çocuklarımızın kurs boyunca bu duyguları tatmalarını ve gelecekteki hayatlarında bu başarıyla ilerlemeleri en büyük arzumuzdur."

6 ila 12 yaş arasındaki çocukların katıldığı okul, yaklaşık 3 ay açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da Real Madrid Vakfı Futbol Okulu Açıldı - Son Dakika

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