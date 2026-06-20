Antalya'da Tarihi Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
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Antalya'da Tarihi Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı

20.06.2026 06:26
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A Milli Takım, Paraguay maçını Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda büyük bir coşkuyla izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

San Francisco'da Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takım, futbolseverleri Kaş'ın simge yapılarından tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.

Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

Eşsiz deniz manzarasıyla gün doğumunu da izleme fırsatı bulan vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bir ortamda karşılaşmayı takip etmenin mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da Tarihi Tiyatroda Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika

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