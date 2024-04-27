Antalya'da Uluslararası Padel Turnuvası ve Hakem Semineri Düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Padel Turnuvası ve Hakem Semineri Düzenlenecek

Antalya\'da Uluslararası Padel Turnuvası ve Hakem Semineri Düzenlenecek

Antalya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Padel Turnuvası ve Padel Hakem Semineri'ne 16 ülkeden 52 sporcu ve 10 hakem katılacak. Etkinlik öncesi basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacağı organizasyon, turizm için de önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Padel, dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri olarak biliniyor.

27.04.2024 13:45
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Antalya'da gerçekleştirilecek "Uluslararası Padel Turnuvası" ve "Padel Hakem Semineri"ne 16 ülkeden 52 sporcu ve 10 hakem katılacak.

Organizasyon firmasından yapılan açıklamaya göre Uluslararası Padel Federasyonunun (FIP) önemli resmi turnuvalarından olan etkinlik öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kültür ve Turizm Müdürü İl Candemir Zoroğlu, Uluslararası Padel Federasyonu Türkiye temsilcisi Şöhret Pakiş, Uluslararası Padel Federasyonu Yönetim Kurulu Danışmanı Daniel Patti, Master Padel Antrenörü Fabian Gelibter, Kilit Grup İcra Kurulu üyesi Pelin Kilit Hüner de katıldı.

Türkiye Padel Yönetim Kurulu üyesi de olan Pakiş, organizasyonun önemine işaret ederek, Türkiye'nin farklı ülkelerden sporcuları ağırlayacağını aktardı.

Programların turizm için de önemli olduğuna vurgulayan Pakiş, "10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen sporu olan padelin, 72 ülkede federasyonu ve 25 milyon aktif oyuncusu var." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise padelin Antalya'daki nitelikli turizme önemli katkı sağlayacağın, kentin padel turizmi çekim noktası olabileceğini belirtti.

Öte yandan, 3-5 Mayıs'ta yapılacak turnuva ile 1-5 Mayıs'ta Padel Hakem Eğitim Semineri'nde 16 ülkeden 52 sporcu ve 10 hakem yer alacak.

Kaynak: AA

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