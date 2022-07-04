Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

04.07.2022 23:19
Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası gerçekleştirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen organizasyon Galip Dere Plajı'nda yapıldı.

Üç gün süren mücadeleler sonunda, genç kadınlarda Kıbrıs Dikmen Spor Kulübü, büyük kadınlarda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, genç erkeklerde İzmir İzgem Spor Kulübü, büyük erkeklerde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri törenle verildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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