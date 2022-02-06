Antalya'da uluslararası taekwondo heyecanı

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası, 7-13 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Antalya'nın Aksu ilçesinde Kremlin Palace Hotel'de düzenlenecek turnuva büyükler kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarına kota puanı da verecek. Büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde düzenlenecek turnuvaya 49 ülkeden 1250 civarında sporcu kayıt yaptırmış durumda.

Turnuvada 7 Şubat tarihinde poomsae, 8 -9 Şubat'ta yıldızlar, 10-11 Şubat'ta gençler ve 12-13 Şubat'ta büyükler kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, bir kez daha uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'na 9'ncu kez ev sahipliği yapıyoruz. Bu turnuvayı 2014'den bu yana aralıksız olarak düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya taekwondo camiasının kabul ettiği ve saygı duyduğu bir turnuva haline geldi. Son 2 turnuvayı İstanbul'da yapmıştık. Şimdi yeniden Antalya'da düzenliyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Büyükler kategorisinde kazanılacak puanlar Paris 2024 yolunda önem arz ediyor. Burada gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarışacak sporcularımız da uluslararası tecrübelerini geliştirecekler" ifadelerini kullandı. - ANTALYA