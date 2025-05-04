Antalya'da Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası - Son Dakika
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Spor

Antalya'da Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası

Antalya\'da Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası

49 üniversiteden 185 sporcunun katıldığı Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

04.05.2025 21:20
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Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) faaliyet takviminde yer alan ve Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 49 üniversiteden 185 sporcu katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, geleceğin beden eğitimi öğretmeni, spor antrenörü ve yöneticileri arasında muaythainin sportif becerisinin, disiplininin, saygısının etkili olmasını, ayrıca dostluk ve kardeşlik duygusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yıldız, şampiyonaya 65'e yakın idareci ve antrenörün de katıldığını ifade etti.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de Üniversitelerarası Muaythai Türkiye Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarı diledi.

Organizasyon, 7 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da Üniversitelerarası Muaythai Şampiyonası - Son Dakika

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