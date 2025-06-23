Antalya'daki 'spor köyü' üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı - Son Dakika
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Antalya'daki 'spor köyü' üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı

Antalya\'daki \'spor köyü\' üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı
23.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:11
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Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde bulunan ve 2022 yılında faaliyete geçen "ASKF İbradı Ormana Spor Köyü" üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde bulunan ve 2022 yılında faaliyete geçen "ASKF İbradı Ormana Spor Köyü" üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı. Spor köyü 3 ayda 2 bin sporcuyu ağırlayacak.

Antalya'nın gözde turizm beldesi İbradı Ormana, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesinin ardından şimdi de spor turizmiyle adından söz ettirmeye başladı. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından hayata geçirilen tesis, üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı.

"2 yılda 4 bin sporcu ağırladı"

Spor köyünün iki yıldır hizmet vermeye başladığını ve son iki yılda yaklaşık 4 bin sporcunun kamp yaptığını dikkat çeken ASKF Genel Başkanı Metin Bulut, "3'er aylık kamp döneminde son iki yılda yaklaşık 4 bin sporcumuzu spor köyünde ağırladık. Tesisimizi bu yıl üçüncü kez Dünyanın en iyi en iyi turizm köyünde bulunan tesisimizde 3 aylık kamp döneminde yine 2 bin civarında sporcunun kamp yapacaklar" diye konuştu.

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü'nün, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı (UNWTO) tarafından düzenlenen 2024 yılı 'En İyi Turizm Köyü' programında birinci olduğunun altını çizen Bulut, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Ormana Mahallemiz, dünyanın en güzel köyü seçildi. Biz de bu güzel köyde bundan 3 yıl önce mülkiyeti, İbradı Belediyesi'ne ait spor alanının kullanım hakkı aldığımız spor tesisine, Türkiye'nin her tarafından gelecek minik amatör sporcularımıza hizmet yapmak için tesisi hayata geçirdik. Yeni dönemde tekrar Türkiye'nin her yerinden gelecek tüm sporcularımızı kamp merkezinde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Eylül ayının sonuna kadar devam edecek"

Bu yıl kamp merkezinin 3. yılı olduğunu hatırlatan Bulut, "Kulüplerimiz artık yaz kamplarını spor köyünde yapmak için heyecanla bekliyorlar. Türkiye'nin her tarafından program dahilinde takımlarımız minik çocuklarımız kampa katılacaklar. Burada 3'er günlük kampa katılacak takımlarımıza turnuvalar düzenleyip, kültürel faaliyetlerde bulunduracağız. Kampımız eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yapmış olduğu tek spor köyü olarak gençlerimize hizmet etmenin huzuru içindeyiz" cümlelerine yer verdi.

"Doğası, tarihi ve kültürü ile tam bir kamp merkezi"

Spor köyüne 2011-2012 doğumlu sporcularla kampa gelen Antalya Vefa Spor Kulübü Antrenörü Süleyman Özhan, Spor Köyünde sporcularla birlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Kampın 2 gece 3 gün süreceğini söyleyen Özhan, "Dünyanın en iyi turizm köyünde bulunan bu güzel bir tesiste çocuklarımızın hem okul, hem sezon yorgunluklarını atmaları için kamp programımızı gerçekleştirdik. O yoğun geçen okul ve sezonun yorgunluğunu atmak için burada hep beraber, antrenman ve maçlarımızla devam ediyoruz. Spor köyünde bence gezilip görülmesi gereken bir yer. Sadece spor köyünün sahası değil. Burada bulunan Dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölü mağarası, Ormana köyünün farklı kültürleri, dünya çapındaki düğmeli evleri herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Burada çocuklarımız ile birlikte güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. 2 gece 3 günlük kampımız var. Farklı takımlarla hazırlık maçları yapıyoruz. Buraya her yıl geliyoruz. Önemli olan devamlılıktır. Kültürüyle, doğasıyla, muhteşem bir havasıyla burası tam bir kamp merkezi. Çocuklarımızın burada farklı kültürleri tanımaları, farklı arkadaşlarıyla maç yapmaları onları fazlasıyla mutlu ediyor" diye konuştu.

"Antalya olarak çok şanslıyız"

Spor köyünün açılışından itibaren her yıl kampa geldiklerini anlatan Özhan, "Bu yılda 20111-2012 doğumlu çocuklarımız ile geldik. Antalya 'da bulunan spor kulüpleri olarak gerçekten çok şanslıyız. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yaptığı ve bizlere sunduğu bu hizmetten dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu anda Türkiye'de böyle bir tesis var mı bilmiyorum ama, buranın tek olduğunu biliyorum. Farklı şehirlerden takımların gelerek buranın gezilip görülmesi gerekiyor. Buradaki atmosfer, oksijen inanılmaz keyifli. Antalya şu anda sıcaktan yanarken, biz idman yapmamıza rağmen ter bile akmıyor. Antalya Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Metin Bulut'un büyük emeği var. Çok çaba sarf etti. Biz kulüpler olarak ta elimizi taşın altına koyarak burada harika bir tesis ortaya çıktı" dedi.

Antalya Vefa Spor Kulübü 13 yaş grubunda futbol oynayan Bekir Fırat Ercan da, "Antalya Vefa Spor Kulübünde 13 yaş grubunda oynuyorum. Antalya'dan buraya kampa geldik. Burada sadece antrenman yapmadık. Buranın doğası ve kültürünü tanıdık ve çok sevdik. Altınbeşik Mağarası, Düğmeli evlerini gördük tanıdık. Tesis çok güzel, sahaları mükemmel. Takım olarak burayı çok sevdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Antalya Vefa Spor Kulübü 13 yaş grubunda futbol oynayan Kağan Akın ise, "13 yaş grubunda oynuyorum. ASKF'nin bu spor köyüne ilk kez bu yıl geldim. Takımımız ile burayı çok sevdik. Arkadaşlarımız ile hep birlikte Altınbeşik Mağarasını gördük. Düğmeli Evlerini gezdik. Hem idmanlarımızı yapıp, hem de kültürümüzü tanıdık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya'daki 'spor köyü' üçüncü kez kapılarını genç sporculara açtı - Son Dakika

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