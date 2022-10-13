Ligde geçen haftaki mücadelelerde, Corendon Alanyaspor deplasmanda Atakaş Hatayspor 'a 1-0 yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ise konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 2'si deplasmanda 7 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalya haberi: Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak - Son Dakika

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