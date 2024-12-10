Antalya Kros Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Antalya Kros Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı

Karamarinov, Antalya'daki Avrupa Kros Şampiyonası'nı tarihin en iyi organizasyonlarından biri olarak değerlendirdi.

10.12.2024 10:16
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Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nı "en iyilerden biri" olarak gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada Dokuma Park'taki zorlu parkurda 39 ülkeden 558 sporcu mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov, "Antalya 2024, tarihin en iyi Avrupa Kros Şampiyonası'ndan biriydi. Türkiye bu etkinliğe ilk kez ev sahipliği yaptı. Sporcular, yetkililer ve seyirciler için 30. yıla yakışır şekilde çok iyi organize edilmiş ve keyifli bir etkinlik oldu. Yerel organizasyon komitesine ve Türkiye Atletizm Federasyonunu başarılı sunumları ve ev sahipliği için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya Kros Şampiyonası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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