Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

07.08.2022 16:01
Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla sona erdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları, 380 metrelik Hıdırellez mevkisinden atlayışlarla sona erdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona katılan 58 sporcu, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'nda belirlenen alana indi.

Erkekler genel klasmanında birinciliği Kerem Dinçer, ikinciliği Kübra Cengiz ve üçüncülüğü Faruk Karateke elde etti. Kadınlar klasmanında ise Kübra Cengiz birinci, Özlem Baj ikinci ve Merve Konmaz üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde Kerem Dinçer birinci olurken, Kübra Cengiz ikinci ve Faruk Karateke üçüncü sırada yer aldı.

Kulüpler klasmanında ise Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü birinciliği, Adana Havacılık ile Adrenalin Sporları Kulübü ikinciliği, Bursa Hava Sporları Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Yarış Organizatörü Ergün Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir organizasyon gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Daha önceki yıllarda katılan sporcuların yaş ortalamasının yüksek olduğunu belirten Ulu, "İlçede bir ilki gerçekleştirdik. 20 yaş altı sporcular, genel klasman birincisi çıktı. Bu sporcuların yaş ortalaması 17. Bu bizim için gurur kaynağı. Bundan sonra 4. etabımızı yapacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Alanya'da aranan firari hükümlü yakalandı Alanya'da aranan firari hükümlü yakalandı YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLER, ALANYA'DA YARIŞTI YAMAÇ PARAŞÜTÇÜLER, ALANYA'DA YARIŞTI
Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement