Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 6'ncı Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk golünü Başkan Ali Bahar attı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının altıncısı, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında yapılan kura çekimi ile başladı. Bu yıl ilk kez Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya, Bölgede üretim yapan firmaların çalışanlarının oluşturduğu 32 takım katıldı.

"Başkanlar sahaya çıktı"

Takım sorumlularının katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 103 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın açılış maçı, Antalya OSB Bölge Müdürlüğü ile Genç Organize Sanayi Derneği takımları arasında oynandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Genç OSD Başkanı Ali Başar Ayan'ın da forma giydiği takımlar, heyecan dolu bir karşılaşmaya imza attı. Lise döneminde profesyonel olarak basketbol oynayan Başkan Ali Bahar, ortaya koyduğu performans ile gençlik yıllarını aratmadı. Maçın ilk yarısı boyunca oyunda kalan Başkan Ali Bahar, turnuvanın ilk golünü atan isim oldu. Karşılaşmayı 4-3'lük skor ile Antalya OSB Bölge Müdürlüğü kazandı.

"Şampiyonluk mücadelesi"

Turnuvaya katılan takımlar, ilk olarak kendi gruplarında mücadele ederek puan sıralamasında ilk üçe girmeye çalışacak. Gruplarında birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar playoffa kalacak. Playoffa kalan 16 takım çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Çeyrek finale yükselen 8 takım yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkarken, finale kalmayı başaran iki takım da Antalya OSB CUP 2022 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. - ANTALYA