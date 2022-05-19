Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı

19.05.2022 12:01
Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 6'ncı Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Firmalar Arası 6'ncı Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın ilk golünü Başkan Ali Bahar attı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya OSB CUP Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının altıncısı, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında yapılan kura çekimi ile başladı. Bu yıl ilk kez Antalya OSB Teknik Koleji Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya, Bölgede üretim yapan firmaların çalışanlarının oluşturduğu 32 takım katıldı.

"Başkanlar sahaya çıktı"

Takım sorumlularının katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 103 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın açılış maçı, Antalya OSB Bölge Müdürlüğü ile Genç Organize Sanayi Derneği takımları arasında oynandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Genç OSD Başkanı Ali Başar Ayan'ın da forma giydiği takımlar, heyecan dolu bir karşılaşmaya imza attı. Lise döneminde profesyonel olarak basketbol oynayan Başkan Ali Bahar, ortaya koyduğu performans ile gençlik yıllarını aratmadı. Maçın ilk yarısı boyunca oyunda kalan Başkan Ali Bahar, turnuvanın ilk golünü atan isim oldu. Karşılaşmayı 4-3'lük skor ile Antalya OSB Bölge Müdürlüğü kazandı.

"Şampiyonluk mücadelesi"

Turnuvaya katılan takımlar, ilk olarak kendi gruplarında mücadele ederek puan sıralamasında ilk üçe girmeye çalışacak. Gruplarında birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar playoffa kalacak. Playoffa kalan 16 takım çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Çeyrek finale yükselen 8 takım yarı final vizesi alabilmek için sahaya çıkarken, finale kalmayı başaran iki takım da Antalya OSB CUP 2022 şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı
Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı
Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı
Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı

YORUMLAR
500
Antalya'da istifleme makinesi asansörünün altında kalan kişi öldü Antalya'da istifleme makinesi asansörünün altında kalan kişi öldü
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ali Bahar, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı...
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:08:40. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya OSB'de futbol heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement