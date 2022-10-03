Antalya spor haberleri | Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya spor haberleri | Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu

03.10.2022 09:39
Antalya spor haberleri | Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu

Gelen Antalya haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu.

Kadriye turizm merkezi stadında gerçekleştirilen güreşlere AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Serik kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve güreş severler katıldı.

73 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde yarı final mücadelesinde Osman Aynur ile Kürşat Korkmaz, Fatih Atlı ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda Osman Aynur ve Yusuf Can Zeybek finale kaldı. Finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen Osman Aynur ise başpehlivan oldu. Güreşlerde ikinci Yusuf Can Zeybek, Kürşat Korkmaz üçüncü, Fatih Atlı ise dördüncü oldu.

Başaltı güreşlerinde İlhan Kırmızıkan birinci olurken, dereceye giren sporculara ödüllerini, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik belediye Başkanı Envar Aputkan ve güreş ağası iş insanı Veli Demir tarafından verildi. Güreşlerde ağalık ihalesini 777 bin lirayla İş İnsanı Veli Demir kazandı ve İsmail Ogan Yağlı Pehlivan güreşleri ağası oldu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu Serik İsmail Ogan Yağlı Pehlivan Güreşleri başpehlivanı Osman Aynur oldu
Kaynak: İHA

Yusuf Can Zeybek, Kemal Çelik, Osman Aynur, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya spor haberleri | Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:32 "Bunları beğenmedim, güzel mandalina sat" diyen emekli polis, pazarcıları vurdu! İşte aldığı ceza...
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:45:27. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya spor haberleri | Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement