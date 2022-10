Antalya spor haberleri | Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başpehlivanı Osman Aynur oldu.

Kadriye turizm merkezi stadında gerçekleştirilen güreşlere AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Serik kaymakamı Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve güreş severler katıldı.

73 başpehlivanın kol bağladığı güreşlerde yarı final mücadelesinde Osman Aynur ile Kürşat Korkmaz, Fatih Atlı ile Yusuf Can Zeybek karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda Osman Aynur ve Yusuf Can Zeybek finale kaldı. Finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen Osman Aynur ise başpehlivan oldu. Güreşlerde ikinci Yusuf Can Zeybek, Kürşat Korkmaz üçüncü, Fatih Atlı ise dördüncü oldu.

Başaltı güreşlerinde İlhan Kırmızıkan birinci olurken, dereceye giren sporculara ödüllerini, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Serik belediye Başkanı Envar Aputkan ve güreş ağası iş insanı Veli Demir tarafından verildi. Güreşlerde ağalık ihalesini 777 bin lirayla İş İnsanı Veli Demir kazandı ve İsmail Ogan Yağlı Pehlivan güreşleri ağası oldu.