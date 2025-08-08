Antalya Yaz Spor Okulları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yaz Spor Okulları kapsamında Antalya'nın 19 ilçesinde, 40 branşta eğitim veriliyor.

Antalya'da yaz boyunca 100 bine yakın çocuk, hem fiziksel açıdan kendini geliştiriyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Yaz spor okullarında çocuklar hedefi on ikiden vurmak için okunu geriyor, raketle en teknik vuruşu yapmayı deniyor. Ücretsiz olan kurslarla çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini destekleniyor.

100 bin çocuğa bu kurs programıyla ulaşmayı hedeflediklerini belirten Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Her çocuğu en az bir spor branşıyla uğraşmasını istiyor ve yeteneklerine göre spora yönlendiriyoruz. Günümüzün en büyük sorunu ekran bağımlılığıdır. Biz bunun önüne geçip çocuklarımızın hareketli yaşama geçmesini sağlıyoruz" dedi.

Gürhan, Yaz Spor Okulları programında bu yıl ilk defa aile yılı anne, baba ve çocuklarıyla birlikte spor etkinliklerini başlattıklarını söyledi. Projenin sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda aile birlikteliği pekiştirdiğini de aktaran Gürhan, "Bu proje ile amacımız anne, baba ve çocuklarımız sporla tanışmasını sağlamaktır. Ailelerin birlikte spor yapması, çocuklarımıza örnek bir yaşam biçimi sunduklarını" diye konuştu. - ANTALYA