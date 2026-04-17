Antalyaspor 0-2 Konyaspor: Deplasman Zaferi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 87 Boli), Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 64 Bahadır Öztürk), Paal, Soner Dikmen (Dk. 74 Ceesay), Ballet, Safuri, Saric (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Doğukan Sinik (Dk. 64 Storm), Van de Streek
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 71 Jevtovic), Olaigbe (Dk. 71 Bardhi), Gonçalves (Dk. 85 Bazoer), Deniz Türüç (Dk. 80 Svendsen), Kramer (Dk. 46 Muleka)
Goller: Dk. 57 Gonçalves, Dk. 90+6 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Veysel Sarı, Dk. 82 Ballet, Dk. 90 Bahadır Öztürk (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 60 Bjorlo, Dk. 75 Deniz Türüç, Dk. 82 Arif Boşluk, Dk. 85 Nagalo, Dk. 90 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi.
50. dakikada soldan korner kullanan Safuri'nin ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafayla şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
57. dakikada konuk ekip öne geçti. Bjorlo'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gonçalves, ceza sahasına girip topu kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.
90+6. dakikada TÜMOSAN Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Muleka'nın pasında orta alanda topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına girip şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın sağından filelere gitti: 0-2.
Karşılaşmayı, Konya ekibi 2-0 kazandı.
