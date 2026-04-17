Antalyaspor 0-2 Konyaspor: Deplasman Zaferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor 0-2 Konyaspor: Deplasman Zaferi
17.04.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 87 Boli), Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 64 Bahadır Öztürk), Paal, Soner Dikmen (Dk. 74 Ceesay), Ballet, Safuri, Saric (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Doğukan Sinik (Dk. 64 Storm), Van de Streek

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 71 Jevtovic), Olaigbe (Dk. 71 Bardhi), Gonçalves (Dk. 85 Bazoer), Deniz Türüç (Dk. 80 Svendsen), Kramer (Dk. 46 Muleka)

Goller: Dk. 57 Gonçalves, Dk. 90+6 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Veysel Sarı, Dk. 82 Ballet, Dk. 90 Bahadır Öztürk (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 60 Bjorlo, Dk. 75 Deniz Türüç, Dk. 82 Arif Boşluk, Dk. 85 Nagalo, Dk. 90 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi.

50. dakikada soldan korner kullanan Safuri'nin ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafayla şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada konuk ekip öne geçti. Bjorlo'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gonçalves, ceza sahasına girip topu kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada TÜMOSAN Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Muleka'nın pasında orta alanda topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına girip şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın sağından filelere gitti: 0-2.

Karşılaşmayı, Konya ekibi 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:08
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yıkıldı
21:19
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın test sonucu belli oldu
21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:27:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.