Antalyaspor 1200. Golüne Ulaştı

18.08.2025 11:30
Antalyaspor, Süper Lig'deki 1200. golünü Nikola Storm ile kaydetti, 1-0 kazandılar.

Süper Lig'deki gol perdesini 1982-1983 sezonunda Metin Şahin ile aralayan Antalyaspor, 1200. gole Belçikalı forvet Nikola Storm ile ulaştı.

Süper Lig'de 30'uncu sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar, 2. haftada dün Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta 1200. kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlıların galibiyetinde önemli katkısı olan yeni transferlerden 30 yaşındaki Belçikalı hücum oyuncusu Nikola Storm, Antalyaspor'un Süper Lig'deki 1200. golüne imza atan oyuncu oldu.

Hesap.com Antalyaspor'un ilk hafta Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandığı maçta da takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Storm, kısa sürede sergilediği performansla takdir kazandı.

İlk gol sevinci Fenerbahçe karşısında

Ligde ilk kez 1982-83 sezonunda yer alan Akdeniz ekibi, söz konusu sezonun ilk haftasında Fenerbahçe ile 29 Ağustos 1982'de deplasmanda karşılaştı. 1-1 sona eren mücadelede kırmızı-beyazlı takıma beraberliği getiren golü Metin Şahin kaydetti.

En gollü sezonu 2021-2022

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bir sezonda en çok gole 2021-22 sezonunda rakip kaleleri 54 kez havalandırarak ulaştı.

En az fileleri sarstığı sezon ise 1982-83'de gerçekleşen Antalyaspor'un, Süper Lig'deki gollerinin sezon dağılımı şöyle:

SezonGol
1982-198327
1983-198434
1984-198533
1986-198737
1994-199539
1995-199645
1996-199738
1997-199851
1998-199946
1999-200042
2000-200145
2001-200246
2006-200732
2008-200934
2009-201049
2010-201141
2011-201232
2012-201350
2013-201434
2015-201653
2016-201747
2017-201840
2018-201939
2019-202041
2020-202141
2021-202254
2022-202346
2023-202444
2024-202537
2025-2026 (2 haftada)3

En golcü Eto'o

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o.

Antalyaspor formasıyla 2015-16, 2016-17, 2017-18 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı Tita 37 ve Necati Ateş 30 golle takip etti.

