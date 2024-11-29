Antalyaspor 2-1 Sivasspor'u Geçti - Son Dakika
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Antalyaspor 2-1 Sivasspor'u Geçti

Antalyaspor 2-1 Sivasspor\'u Geçti

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Goller Safuri ve Veysel Sarı'dan geldi.

29.11.2024 22:47
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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

Onvo Antalyaspor: Kenen Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 63 Townsend), Soner Dikmen (Dk. 90 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Safuri (Dk. 90 Emre Uzun), Samudio (Dk. 24 Van de Streek), Gaich

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 86 Menig), Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Pritchard (Dk. 67 Turgunbayev), Charisis (Dk.90+2 Bekir Turaç Böke), Rodrigues (Dk. 67 Balde), Manaj

Goller: Dk. 40 Safuri, Dk. 66 Veysel Sarı (Onvo Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Veysel Sarı, Dk. 63 Gaich, Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+7 Thalisson (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

66. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-1.

69. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla defansın arkasına sarkan Van de Streek'in sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada Van de Streek'in pasıyla ceza sahasına giren Gaich'in rakibini çalımladıktan sonra yerden vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor 2-1 Sivasspor'u Geçti - Son Dakika

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