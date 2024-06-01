Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur'u tercih ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur'u tercih ediyor

Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur\'u tercih ediyor

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Alex de Souza, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur'da kamp yapacaklarını duyurdu. Başkan Boztepe ve heyet, Burdur'da bulunan MAKÜ tesislerini inceledikten sonra Vali Türker Öksüz'ü ziyaret etti. Vali Öksüz, Antalyaspor'a başarılar dileyerek teşekkürlerini iletti.

01.06.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2005 sezonu hazırlıkları için çalışmalara başlayan Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Alex de Souza beraberlerinde yer alan heyetle birlikte, Burdur'a gelerek 2 sezondur kamp yaptığı MAKÜ tesislerini inceleyip Burdur Valisi Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ettiler.

Son iki yılda sezon öncesi hazırlık kampını Burdur'da MAKÜ Lavanta Tepesi Hotel Spor Tesislerinde yapan Antalyaspor, bu yıl da 2024-2025 sezon hazırlıklarına Burdur'a gelmeye hazırlanıyor.

Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, yeni Teknik Direktör Alex de Souza ve Yardımcısı Marco Aurelio ile birlikte Burdur'a gelerek İstiklal Yerleşkesinde yer alan MAKÜ Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi bünyesinde yer alan idman sahaları, stadyum, otel ve diğer tesislerde yerinde incelemede bulundular.

İncelemeler sonrasında Başkan Boztepe, Alex ve beraberlerinde yer alan heyet Vali Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Vali Öksüz, "Geçen seneden sonra bu sene de Burdur'umuzda kamp yapma kararı alan değerli başkan ve yönetim kuruluna, teknik ekibe ve Antalyaspor camiasına teşekkür ediyor, bölgemizin takımı Antalyaspor'a başarılarla dolu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Alex De Souza, Türker Öksüz, Antalyaspor, Burdur, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur'u tercih ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur'u tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement