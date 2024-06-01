Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Burdur\'u tercih ediyor

Spor

2024-2005 sezonu hazırlıkları için çalışmalara başlayan Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Alex de Souza beraberlerinde yer alan heyetle birlikte, Burdur'a gelerek 2 sezondur kamp yaptığı MAKÜ tesislerini inceleyip Burdur Valisi Türker Öksüz'ü makamında ziyaret ettiler.

Son iki yılda sezon öncesi hazırlık kampını Burdur'da MAKÜ Lavanta Tepesi Hotel Spor Tesislerinde yapan Antalyaspor, bu yıl da 2024-2025 sezon hazırlıklarına Burdur'a gelmeye hazırlanıyor.

Kulüp Başkanı Sinan Boztepe, yeni Teknik Direktör Alex de Souza ve Yardımcısı Marco Aurelio ile birlikte Burdur'a gelerek İstiklal Yerleşkesinde yer alan MAKÜ Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi bünyesinde yer alan idman sahaları, stadyum, otel ve diğer tesislerde yerinde incelemede bulundular.

İncelemeler sonrasında Başkan Boztepe, Alex ve beraberlerinde yer alan heyet Vali Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyareti sosyal medya hesaplarından paylaşan Vali Öksüz, "Geçen seneden sonra bu sene de Burdur'umuzda kamp yapma kararı alan değerli başkan ve yönetim kuruluna, teknik ekibe ve Antalyaspor camiasına teşekkür ediyor, bölgemizin takımı Antalyaspor'a başarılarla dolu bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURDUR