Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Burdur'da başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Burdur'da başladı

Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Burdur\'da başladı

Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Antalya'da yaptığı ilk antrenmanın ardından Burdur'a geçti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Hotel'de konaklayacak olan takım, 17 Temmuz'a kadar burada kamp çalışmalarını sürdürecek. Ardından ise Erzurum'da ikinci hazırlık kampını gerçekleştirecek olan Antalyaspor, toplamda 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

07.07.2024 15:58
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2024-2025 sezonu hazırlıklarına sabah Antalya'da yaptığı ilk antrenmanla başlayan Antalya spor, 10 gün sürecek ilk kamp dönemi için Burdur'a geldi.

2024-2025 sezonu hazırlıklarına sabah Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Antalyaspor, ilk kamp dönemini gerçekleştireceği Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Hotel'e giriş yaptı. Burada MAKÜ Rektör Yardımcısı Ömer Tekşen ve otel yöneticileri tarafından karşılanan Teknik Direktör Alex de Souza ve Kulüp Genel Müdürü Adem Kart'a çiçek takdim edildi.

17 Temmuz'a kadar üniversitenin spor tesislerinde kamp çalışması gerçekleştirecek olan Antalyaspor, buradaki ilk antrenmanını saat 18.00'de gerçekleştirecek. Burada yapılacak 10 günlük kampın ardından kırmızı-beyazlılar, 20-30 Temmuz arasında gerçekleştireceği sezonun ikinci hazırlık kampı olan Erzurum'a geçiş yapacak. Antalyaspor'un iki kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapması planlanıyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Burdur'da başladı - Son Dakika

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