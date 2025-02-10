Antalyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, öğle saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı. Trendyol Süper Lig'de dünkü RAMS Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antalyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.