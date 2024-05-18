Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Evren, Alex'in Türkiye'deki taraftarların saygı duyduğu bir isim olduğunu belirterek, başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

18.05.2024 16:49
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Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, "Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, "Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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