Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

07.03.2022 17:32
Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer grup, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktik çalıştı.

Antrenmanın bir bölümü sağanak altında gerçekleştirildi.

Yarını izinli geçirecek Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

YORUMLAR
500
Alfons Groenendijk: 'Herkesi rahatlatan 3 puan oldu' Alfons Groenendijk: 'Herkesi rahatlatan 3 puan oldu' Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mart Beşiktaş - Başakşehir maçı hakemi kim? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 7 Mart Beşiktaş - Başakşehir maçı hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Başakşehir, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement