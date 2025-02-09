Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Safuri, Samudio
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Beraz Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Keny, Piatek
Sarı kart: Dk. 27 Crespo (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
6. dakikada Larsson'un pasıyla defansın arkasına sarkan Safuri'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
21. dakikada Larsson'un pasına hareketlenen Van de Streek'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
34. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Van de Streek'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Safuri'nin aşırtma vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
36. dakikada sağ çarprazdan kısa paslarla ceza sahasına giren Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarptı. Dönen topu Başakşehirli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor - Başakşehir Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti - Son Dakika
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