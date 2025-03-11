Antalyaspor Başkanı: 'Galatasaray'a karşı puan almak istiyoruz' - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı: 'Galatasaray'a karşı puan almak istiyoruz'

Antalyaspor Başkanı: \'Galatasaray\'a karşı puan almak istiyoruz\'

Sinan Boztepe, Galatasaray'la oynayacakları maça dair, rakiplerinin önemi olmadığını vurguladı.

11.03.2025 18:52
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin, "Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok, her bir rakibe rengi, arması fark etmeden inanarak çıkıyoruz. Başarmak, puan almak, galip gelmek için çıkıyoruz. Galatasaray'da da aynı mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah puan ya da puanlarla döneceğiz" dedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesi kulübün mali durumu ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'da iki dönemlik başkan yapan ve son olarak Ocak 2021'de görevinden istifa eden Ali Şafak Öztürk'ün görevi bıraktıktan sonra Antalyaspor'un geriye dönük borçlarını ödemesi yönünde konuşan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Öztürk ailesinin alacaklı görüldüğü meblağ hala 63 milyon avro, olduğu yerde duruyor. Daha önce reklam, sponsorluk, sponsorluk anlaşmalarıyla mahsuplaşılanların veya faizlerin haricindeki rakam. Ben göreve geldiğimde Antalyaspor'u 23-24 milyon avro borçla devraldık. Geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar olan borçlarla yaklaşık 35 milyon avroyu bulur. Öztürk ailesine borçla bugün ki borcu toplarsak 100 milyon avro yapar. 100 milyon avro da bugün ki kurla 3 milyar 800 milyon TL'ye denk gelir" dedi.

"Sezon sonu bırakma ihtimalim yok"

Göreve gelmesinin ardından bir buçuk yıllık süreyi tamamladığını ifade eden Boztepe, 3 yılda bir yapılan genel kuruldan önce istifayı düşünmediğini belirterek, "Sezon sonu bırakma ihtimalim yok, bir buçuk yıllık süreyi tamamladık. Biz bir yola çıktık, 17 aydır da gece gündüz bunun ceremesini çekiyoruz. Bir istikrar lazım. Yani öyle 3 ay, 6 ay, 9 aylarla Antalyaspor bir yerlere gelmez, getiremezsiniz de kimse de getiremez. Bir şeye başlıyorsun, hop yönetim değişti. Burada istikrar lazım. Bizim üst dönemimizi tamamlamamız lazım. Sefa sürmesek bile en azından önümüzdeki lig güzel bir takım kurup, istediğimiz hayallere ulaşıp, istediğimiz transferleri yapıp, işimizi layıkıyla yaptık deyip, bu işi yapmak isteyen, sürdürmek isteyen kimler varsa devredip devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hedef 42 puan

Mali genel kurula neden seçimle gitmediklerine dair soruları da yanıtlayan Başkan Boztepe, "42 puanımızı alalım, kafamızı rahatlatalım. Benim şu anda en büyük derdim 42 puanı cebimize koyup şu limana sağ salim yerleşmek. Şunu bir atlatalım, yaz mevsiminde seçimli genel kurul da yaparız. Tabii ki şimdi yönetim değişecek, yöneticiler değişecek. Bizim projelerimiz var. Önümüzde buraya plansal olarak da neler sağlayabiliriz, neler sağladık veya ne projeleri geliştirdik şimdi onlara geçeceğiz. Yönetimin yapısının değişmesi lazım. İstifa edenler olacak, istifa etmeyenler olacak. Bir de ben zaten 29 kişilik yönetim istemiyorum. 15 kişilik bir yönetim yapacağız" dedi.

Antalyaspor vefa gecesi

Antalyaspor'un bütçesine destek amacıyla düzenleyecekleri vefa gecesi programından da bahseden Başkan Sinan Boztepe, "42 puanı alıp bir kenara koyalım, Kültür ve Turizm Bakanımızın ev sahipliğinde yapacağız. Çünkü kendisi bunu çok istiyor, ısrarla istiyor. O gecede bir para toplarız. Bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz herkes orada olacak" dedi.

"Rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok"

Cuma günü deplasmanda gerçekleşecek Galatasaray maçı hakkında da konuşan Başkan Boztepe, "Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok, her bir rakibe rengi arması fark etmeden inanarak çıkıyoruz. Başarmak, puan almak, galip gelmek için çıkıyoruz. Galatasaray'da da aynı mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah puan ya da puanlarla döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Hocayla bir buçuk yıllık sözleşme yaptık"

Bir buçuk yıllık görevinin kaldığını hatırlatan Başkan Boztepe, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile de bir buçuk yıllık sözleşme yaptıklarını sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı: 'Galatasaray'a karşı puan almak istiyoruz' - Son Dakika

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