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Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

01.02.2022 16:22
Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ettirdi. Günün ilk antrenmanında kırmızıbeyazlılar, fitness salonunda ısınma sonrası sahada gruplar halinde dayanıklılık koşuları yaptı. Kaleciler ise antrenör Murat Öztürk gözetiminde çalıştı.

Antalyaspor, hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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