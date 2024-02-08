Antalyaspor, Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert şutunu kaleci kornere çeldi.
16. dakikada Umut Meraş'ın soldan altıpas içine ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
30. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanı içine ortasında Btytqi topu ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada Bünyamin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Buksa'nın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri, Saric, Bytyqi, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Erdal Rakip, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak Van de Streek, Yiğit Üstün, Naldo, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Amartey, Fedson Fernandes, Rashica, Ante Rebic, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Worral, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi
Teknik Direktör: Fernando Santos
Gol: Bytyqi (dk. 30) (Antalyaspor)
Sarı kart: Semih Kılıçsoy, Amarthey (Beşiktaş) - ANTALYA
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