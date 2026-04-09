Antalyaspor, Beşiktaş'la Deplasmanda Karşılaşacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek.
Haftanın açılış müsabakası Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta iç sahada ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra üç puan kazanan Hesap.com Antalyaspor, 8 haftadır deplasmanda kazanamama durumuna Beşiktaş karşılsında son vermek istiyor.
Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor.
Ligin ilk devresinde karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 3-1 kazanmıştı.
