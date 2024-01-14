Antalyaspor\'da Jehezkel\'in milli değerlere aykırı hareketi sonucu kadro dışı bırakılması

Antalyaspor: "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." - ANTALYA