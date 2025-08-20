Antalyaspor'da Transfer Yasağı Riski - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor'da Transfer Yasağı Riski

Antalyaspor\'da Transfer Yasağı Riski
20.08.2025 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Perçin, FIFA dosyalarının temizlenmesine rağmen kulübün transfer yasağı riskiyle karşılaşabileceğini belirtti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, FIFA dosyalarının temizlenmesine rağmen kulübün önümüzdeki dönemde kalıcı transfer yasağı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ve yöneticiler, göreve geldikten sonra ilk kez basın toplantısı düzenledi. Perçin, bugüne kadar yaklaşık 5 milyon Euro ödeme yaptıklarını belirterek, "Transfer engeli olan dosyaları temizledik ve 23 dosyayı aşarak bugünlere geldik. FIFA ile görüşme halindeyiz, bütün taahhütleri yerine getirdik. Ama bazen FIFA da başka bir şey diyebiliyor, iyi niyetli olduğu sürece bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. İş kamu davasına girebiliyor bazen, çok fazla ihlal olduğu için FIFA transfer yasağı getirebiliyor. İyi niyetli davrandığımız için yasak çıkmayacağını ümit ediyoruz, çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız transferler 2 yıllık transferler. Her türlü olaya karşı ikinci planımız olsun diye yapılan transferler. Her şeyi düşünüyoruz, günlük düşünmüyoruz. İnşallah öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama olursa da onun da önüne geçebilecek şekilde çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Larsson konusunda son aşamadayız"

Transfer çalışmalarına değinen Perçin, kırmızı-beyazlıların eski oyuncusu Sam Larsson'la ilgili sürecin de devam ettiğini ifade etti. Transfer engelinin aşılmasıyla birlikte 3 oyuncuyu daha kadroya katacaklarını açıklayan Perçin, "Larsson'un durumunda son aşamaya geldik, kısa sürede netleşecek" dedi.

"Vergi ve SGK borçları yapılandırılacak"

Kulübün mali yapısına da değinen Perçin, vergi ve SGK borçları için yapılandırma başvurusu yaptıklarını söyledi. Yeni sponsorluklar konusunda yoğun mesai harcadıklarını kaydeden Perçin, "Antalyaspor'un sürdürülebilirliği için aylık 1,5 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Yurt dışından 2 firma ile görüşüyoruz. Proje üretmezsek birkaç ay sonra yine aynı şeyleri konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Camia tek yumruk olsun"

Antalyaspor için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Perçin, "24 saatimizi kulübe verdik. Günlük 2-3 saat uyku uyuyoruz. Doğru eleştirileri kabul ediyorum ama mesnetsiz eleştiriler kulübün marka değerini düşürüyor. Camia bize destek olsun" dedi.

Feda kampanyası geliyor

Antalya Valiliği'nin koordinesinde bir "feda kampanyası" başlatacaklarını duyuran Perçin, "Herkesin 1 lira bile verebileceği bir yardım kampanyası olacak. Bazı sponsor gelirleri geçmişte kullanılmış. Şu an sadece isim sponsorumuz ve göğüs sponsorumuzdan gelirimiz oldu" açıklamasını yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antalyaspor, Ekonomi, antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Transfer Yasağı Riski - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:58:43. #7.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor'da Transfer Yasağı Riski - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.