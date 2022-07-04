Antalyaspor'dan 3 imza birden - Son Dakika
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Antalyaspor'dan 3 imza birden

04.07.2022 14:18
Antalyaspor'dan 3 imza birden

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Fernando Lucas Martins, Ruud Boffin ve Güray Vural ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Fernando Lucas Martins, Ruud Boffin ve Güray Vural ile sözleşme yeniledi.

FT Antalyaspor, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Rudd Boffin ile 1+1 yıllık, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Güray Vural ve Brezilyalı Fernando Lucas Martins ile sözleşmelerini birer yıl uzattı. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine FT Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince, ve Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral katıldı.

Sami Güral: "Sürpriz olabilir"

Törende konuşan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sami Güral, başarı geçen geçen sezonun ardından yeni sezon çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Mevcut kadroyu koruyup takıma yeni takviyeler yaptıklarını dile getiren Güral, "Güray ve Fernando'nun bir yıllık kalan sözleşmesini 2 yıl olarak revize ettik. Boffin'de 1+1 olarak 2 yıl sözleşme imzaladık. Bunun dışında Ömer Toprak, Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu transferlerini yaptık. Antalyaspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

Güral, Wright ile transfer görüşmelerin devam ettiğini belirterek, yeni transfer sürprizleri yapabileceklerini ifade etti.

Antalyaspor Asbaşkanı Fesih Tamince ise Antalyaspor'un gelecek sezon çok iddialı olacağının altını çizerek, yeni transferlerin hayırlı olmasını diledi.

Güray Vural: "Daha iyi performans göstereceğim"

Sözleşmesini uzatan Güray Vural, bir yıllık olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını ifade ederek, "Antalyaspor'u kenti, camiayı ailecek çok seviyoruz. Geçen yıl göstermiş olduğum performansın bu yılda daha iyisini gösteririm. Onun için buradayım. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" diye konuştu.

"A Milli Takım hedefi"

Daha önce A Milli Takıma katıldığını hatırlatan Vural, "Yine Milli Takım için mücadelemi vermeye devam edeceğim. Takdir hocamızın. Şu an gençleşme operasyonu var. Ben her zaman orası için mücadele vermeye devam edeceğim" dedi.

Kaleci Boffin ise Antalyaspor ile yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğuna değinerek, güzel bir sezon geçireceklerini ifade etti.Transfer döneminde Antalyaspor ile hiç bağını koparmadığını ifade eden Boffin, sürekli iletişim halinde olduğunu, yaptığı tatilin ardından Antalyaspor'la sözleşme imzaladığını kaydetti.

Fernando: "Rehberim oldu"

Türkçe, 'Merhaba' diyerek sözlerine başlayan Fernando, "Kontratımı yenilediğim ve tekrardan Antalyaspor'da olduğum için mutluyum. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik ama bu sene daha iyi bir sezon geçireceğimize hiçbirimizin şüphesi yok. Kontratımı yenilerken de buna olan inancım benim rehberim oldu. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

"Misafirperverlik etkili oldu"

Transfer sürecinin gecikmesinin sorulduğu Fernando, "Burada çok hızlı bir adaptasyon süreci yaşadım. Buraya geldiğim andan itibaren herkes beni evimde gibi hissettirdi. Buradaki bu misafirperverlik benim kararlarımda etkili oldu. Bu sene daha iyi sezon geçireceğimize olan inancım benim diğer teklifleri itip burayı seçmemde etkili oldu" açıklamasında bulundu.

Diğer transferler

Güney ekibi dış transferde kadrosuna İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Göztepe 'den orta saha Soner Aydoğdu ve Werder Bremen'den defans oyuncusu Ömer Toprak'ı katarken, iç transferde ise takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti.

Konuşmaların ardından futbolcular sözleşmelerini imzaladı ve Antalyaspor bayrağı ile gazetecilere poz verdi. - ANTALYA

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Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı Antalyaspor'un yeniden anlaştığı Fernando ile Boffin antrenmana çıktı Antalyaspor; Fernando Martins, Güray Vural ve Boffin ile sözleşme uzattı Antalyaspor; Fernando Martins, Güray Vural ve Boffin ile sözleşme uzattı
Kaynak: İHA

Ruud Boffin, Güray Vural, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 3 imza birden - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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