Antalyaspor'dan Bilet İndirimine Özel Duyuru

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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın maç bilet fiyatlarında indirime gidildiği belirtildi.

Açıklamada, indirimli bilet uygulaması sadece bu maça özel olduğu belirtilerek, tüm tribün biletlerinin 77 liraya satışa sunulduğu kaydedildi.