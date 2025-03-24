Antalyaspor'dan Birlik İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor'dan Birlik İftarı

Antalyaspor\'dan Birlik İftarı

Antalyaspor, iftar programında camianın önde gelen isimlerini buluşturdu. Başkan Ergün, destek çağrısı yaptı.

24.03.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Antalyaspor'dan birlik ve beraberlik iftarı

ANTALYA - Antalyaspor Kulübü, Meltem Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği iftar programıyla camianın önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, "Sevdamız Antalya diyerek çıktığımız yolda camiamızla omuz omuza yürüyoruz" dedi.

Antalyaspor Kulübü, Ramazan ayının 24. gününde Meltem Hasan Subaşı Tesisleri'nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi.

"Omuz omuza dimdik ayaktayız"

İftar sonrası konuşma yapan Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, göreve geldikleri 7 Ocak 2025 tarihinden bu yana üç ayı geride bıraktıklarını hatırlattı. "Sevdamız Antalya" diyerek yola çıktıklarını belirten Ergün, "Bize verilen sorumluluğun farkındayız. İlk günden bu yana kararlılıkla çalışıyoruz. Camiamızla omuz omuza, dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Davetimize katılan herkese teşekkür eder, Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım" dedi.

Destek ve başarıya teşekkür

Geceye katkı sunanlara da teşekkür edilen etkinlikte, Antalyaspor Yüzme Havuzu'nun çatısının yapımını üstlenen eski yönetici Sami Güral'a Başkan Ergün tarafından plaket takdim edilirken, çatı çalışmalarının 40 gün içinde tamamlanacağı açıklandı.

Ayrıca, farklı branşlarda derece elde eden sporcular da unutulmadı. Başarılı isimlere madalya ve plaketleri verildi. Program, çocukların dans gösterisiyle sona erdi.

Antalyaspor camiasını bir araya getiren organizasyona Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalyaspor A.Ş yöneticileri, eski yöneticiler, altyapı antrenörleri, sporcular, taraftar dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Subaşı, Antalyaspor, Antalya, İftar, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Birlik İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:01:42. #7.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor'dan Birlik İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement