Antalyaspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor'dan Kritik Galibiyet

Antalyaspor\'dan Kritik Galibiyet
13.09.2025 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belözoğlu, Samsunspor'u 2-1 yenerek önemli bir zafer elde ettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

İyi bir takıma karşı galip geldiklerini anlatan Belözoğlu, "Samsunspon, çok iyi organizasyonu olan kulüp organizasyonu çok yüksek. Sahada da bence çok kaliteli bir takıma karşı galip geldik. Galibiyeti hak ederek elde ettik. Milli takım arasıyla beraber 10 gün çalışma fırsatımız oldu. Çok yeni takımız. Oyuncular aramıza yeni katıldı. Sabah kadromuza dahil ettiğimiz oyuncuyu bile oyuna soktuk. Ama karşımızdaki rakip, 2 seneye yakındır beraber oynayan 6-7 tane oyuncuya sahip. Beraber oynama tecrübesi yüksek bir takım. Avrupa Kupası'na katıldılar. Burada çok zor takımlara karşı yenilmediler. Galibiyet bizim için özellikle Karagümrük mağlubiyeti sonrasında çok önem arz ediyordu. Camiamıza bir borcumuz vardı. Bence bugün o borcu ödedik. Sıfırladık." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, mütevazı olacaklarına işaret ederek "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok yeni bir takımız. Acı çekeceğiz. Oyunu oturtana kadar biraz daha tekrarlara ihtiyacımız var. Ekibimle beraber oyuncuların birbirini tanımasına ihtiyaç var. Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi. Emeğe geçen herkese, ekibe, oyuncularıma, camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Samsunspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
17:02
İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
İmamoğlu'nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 20:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'dan Kritik Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.