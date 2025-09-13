Antalyaspor\'dan Kritik Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

İyi bir takıma karşı galip geldiklerini anlatan Belözoğlu, "Samsunspon, çok iyi organizasyonu olan kulüp organizasyonu çok yüksek. Sahada da bence çok kaliteli bir takıma karşı galip geldik. Galibiyeti hak ederek elde ettik. Milli takım arasıyla beraber 10 gün çalışma fırsatımız oldu. Çok yeni takımız. Oyuncular aramıza yeni katıldı. Sabah kadromuza dahil ettiğimiz oyuncuyu bile oyuna soktuk. Ama karşımızdaki rakip, 2 seneye yakındır beraber oynayan 6-7 tane oyuncuya sahip. Beraber oynama tecrübesi yüksek bir takım. Avrupa Kupası'na katıldılar. Burada çok zor takımlara karşı yenilmediler. Galibiyet bizim için özellikle Karagümrük mağlubiyeti sonrasında çok önem arz ediyordu. Camiamıza bir borcumuz vardı. Bence bugün o borcu ödedik. Sıfırladık." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, mütevazı olacaklarına işaret ederek "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok yeni bir takımız. Acı çekeceğiz. Oyunu oturtana kadar biraz daha tekrarlara ihtiyacımız var. Ekibimle beraber oyuncuların birbirini tanımasına ihtiyaç var. Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi. Emeğe geçen herkese, ekibe, oyuncularıma, camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.