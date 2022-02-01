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Antalyaspor, dayanıklılık koşuları yaptı - Son Dakika

Antalyaspor, dayanıklılık koşuları yaptı

01.02.2022 15:17
Antalyaspor, dayanıklılık koşuları yaptı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Akdeniz ekibi, antrenmanda gruplar halinde dayanıklılık koşuları yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, dayanıklılık koşuları yaptı - Son Dakika Spor


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